إحباط تهريب 180 الف دولار بمطار النجف

2020/09/17 | 21:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت هيأة المنافذ الحدودية منفذ مطار النجف الدولي على مسافر عراقي بحوزته مبلغ مالي (180) الف دولار لم يصرح بها بغية تهريبها.تم القبض عليه في صالة المسافرين متوجهاً للسفر على متن الخطوط الجوية القطرية، وإحالته وفق محضر أصولي إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

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