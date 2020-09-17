الشرطة يفوز على أهلي جدة ويقترب من التأهل ضمن منافسات الأبطال

2020/09/17 | 21:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

عزز فريق الشرطة العراقي حظوظه في التأهل للدور ثمن النهائي، في دوري أبطال آسيا، عقب فوزه أمام أهلي جدة 2-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد خليفة الدولي. ولن تؤثر خسارة أهلي جدة على مسيرته حيث حجز مقعده في الدور ثمن النهائي بعد فوزه يوم الاثنين الماضي في مباراة الذهاب أمام الشرطة العراقي.

وشهدت المباراة أفضلية للشرطة الذي انتظر حتى الدقيقة 14 حينما تمكن مدافعه سعد ناطق من افتتاح التسجيل بعدما ارتقى لعرضية زميله علي فايز وحول الكرة برأسه لتستقر في شباك الحارس محمد العويس.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء الأهلي ونجح لاعبه محمد المجحد بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 56 بعدما اخترق دفاع الشرطة بمجهود فردي وسدد الكرة قوية سكنت شباك الحارس أحمد باسل.

وفرض الشرطة سيطرته ووضحت رغبته بتسجيل الهدف الثاني وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه محمد جبّار الذي سدد كرةً قوية مرت بجانب مرمى الحارس محمد العويس.

وعند الدقيقة 65 تمكن لاعب الشرطة مازن فيّاض من تسجيل الهدف الثاني بعدما أكمل تمريرة زميله خضر علي في شباك الأهلي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشرطة إلى 4 نقاط ليبقى في المركز الثاني، وبقي الأهلي على رصيده السابق 6 نقاط ليبقى في الصدارة مع تبقي مباراة له ستكون أمام استقلال طهران الإيراني.

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