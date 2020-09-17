كيكي سيتيين يهاجم ويهدد نادي برشلونة

2020/09/17 | 21:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

كلما ظن مشجعو برشلونة، أن النادي الكتالوني سيلتقط أنفاسه من الأزمات التي يتخبط فيها، إلا وظهرت مشاكل جديدة تُشعل الأجواء مرة أخرى، أكثر مما هي مشتعلة.

وعقب الخسارة ضد بايرن ميونخ بنتيجة 2/8، قررت إدارة برشلونة إقالة المدرب كيكي سيتيين، الذي تولى المهمة في يناير الماضي، بدلاً من إرنستو فالفيردي، ولكن يبدو أن البارسا لم يقم حتى الآن بتسوية الأمور المالية مع المدرب صاحب الـ61 عاماً.

وأصدر كيكي سيتيين اليوم الخميس، بياناً رسمياً قال فيه: “بعد شهر من الصمت من طرف مجلس إدارة برشلونة، لم نتلقّ أي اتصالات منهم حتى يوم أمس الاربعاء”.

وتابع: “النادي أعلن إقالتي ومع ذلك لم يرسل لي أي رسالة.



وفيما يتعلق ببقية الجهاز الفني فهم بدورهم لم يتلقوا أي رسالة، ولذلك سنضطر لرفع القضية قانونياً وذلك حفاظاً على حقوقنا وما تم الاتفاق عليه”.

وقالت تقارير صحفية، إن رونالد كومان لن يكون قادراً على الجلوس على مقاعد البدلاء في المباريات الرسمية للبارسا، حتى تتم تسوية وضع كيكي سيتيين من طرف النادي الكتالوني.

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