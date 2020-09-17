هجوم بعبوات ناسفة تستهدف رتلين عسكريين جنوبي بغداد وغربها

2020/09/17 | 21:17 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلن تنظيم مسلح يطلق على نفسه / قاصم الجبارين / عن هجوم بالعبوات الناسفة استهدف رتلين عسكريين في منطقتي اللطيفية جنوبي بغداد و ابوغريب غربي بغداد.وذكر التنظيم / حسب وثيقة / تداولتها عدة مواقع ان الهجوم اسفر عن تدمير شامل محتويات الرتلين ./انتهى3

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