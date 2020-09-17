الخربيط : التعيينات الاخيرة تعبر عن ثورة بيضاء يقودها الكاظمي

2020/09/17 | 21:17 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / عد عضو مجلس النواب عبدالله الخربيط التعيينات الاخيرة تعبيرا عن ثورة بيضاء يقودها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : وصول الكاظمي للحكم يمثل وصول الشباب الثائر .واضاف الخربيط ان : مايقوم به الكاظمي ثورة بيضاء ستشمل عدة قطاعات لاستعادة الوضع الطبيعي للدولة./انتهى3

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