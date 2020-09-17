إحباط محاولة تهريب مبلغ من المال بحوزة مسافر عراقي في مطار النجف الدولي

2020/09/17 | 21:17 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / ألقت هيئة المنافذ الحدودية /منفذ مطار النجف الدولي/ القبض على مسافر عراقي بحوزته مبلغ مالي قدره (180) الف دولار لم يصرح بها بغية تهريبها.وقالت الهيئة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه : انه تم القبض على المسافر في صالة المسافرين متوجهاً للسفر على متن الخطوط الجوية القطرية مبينة انه تم إحالته وفق محضر أصولي إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه./انتهى3

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