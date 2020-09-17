الحلبوسي يلتقي نظيره الغانم ويبحثان سبل تعزيز علاقات العراق والكويت

2020/09/17 | 21:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم الخميس، رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم....

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