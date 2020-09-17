2020/09/17 | 21:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

ثأر نادي الشرطة من منافسه أهلي جدة بفوزه (2-1)، في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس، على ستاد خليفة الكبير بالدوحة.

وبهذا الفوز فقد انعش الشرطة آماله في التأهل إلى الدور الثاني لمسابقة دوري أبطال آسيا بالفوز على أهلي جدة السعودي 2-1 في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى

وافتتح الشرطة أهداف المباراة برأسية قوية للمدافع سعود ناطق من ركلة ركنية في الدقيقة 15، وانتهى الشوط الأول على هذه النتيجة.

وفي بداية الشوط الثاني نجح الظهير الأيسر لنادي الاهلي السعودي في تسجيل هدف التعديل إثر تسديدة قوية من على خط ال18 بعد تبادل كروي مع ماركو مارين

لكن الشرطة أراد رد اعتباره من الهزيمة التي تلقاها من الأهلي قبل عدة أيام، ليحرز لاعبه “مازن فياض” الهدف الثاني في الدقيقة 65 بعد هفوة دفاعية فادحة في التغطية داخل المنطقة.

وحافظ الشرطة على تقدمه في النتيجة بفضل قوة خطه الخلفي والتغييرات الفنية التي قام بها المدير الفني، وبهذه النتيجة حافظ الشرطة العراقي على آماله في خطف بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الأولى.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة يثأر من الأهلي السعودي.. ويحجز أملًا جديدة في طريق أبطال اسيا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة يثأر من الأهلي السعودي.. ويحجز أملًا جديدة في طريق أبطال اسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).