كهرباء صلاح الدين تعلن نسب اصلاح المحطات المتضررة

2020/09/17 | 21:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت مديرية توزيع كهرباء صلاح الدين، الخميس، أعادة أعمار 80 %من المحطات المتضررة من "عصابات داعش الارهابية"، مؤكدة استمرار عملها لحين إكمال جميع المحطات المتبقية.

وقال مدير عام التوزيع بدوي خالد في تصريح لوكالة الانباء الرسمية، اليوم (17 ايلول 2020)، إن "ملاكات الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية صلاح الدين تمكنت من إعادة اعمار 80% من المحطات التي دمرت خلال سيطرة عصابات داعش الارهابية على مدن المحافظة".

وأضاف، أن"الشركة وضعت خططا لإعادة تأهيل محطات حطين والاسكان و آمرلي والدجيل وحمرين".

واوضح، ان "العمل مستمر على أعادة تهيئة الشبكات المتضررة من جراء العمليات الإرهابية، وربطها لتأمين ايصال الطاقة لدور المواطنين.

يذكر أن محافظة صلاح الدين تمتلك 75 محطة توليدية، تغطي جميع أقضية ونواحي وقرى المحافظة.

ا.ح

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