2020/09/17 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيدني,-(أ ف ب) – أصيب صيّاد سمك الخميس بجروح عندما كان يحاول سحب سمكة قرش اصطادها في البحر قبالة الساحل الشرقي لأستراليا، فعاجلته هي الأخرى بِعضّة في ذراعه، مما استدعى نقله إلى المستشفى.وقال ناطق باسم هيئة الإنقاذ الطبي الجوية “لايف فلايت” إن الرجل كان يصطاد قبالة جزيرة فريزر المقصودة من السياح على بعد نحو […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسترالي اصطاد سمكة قرش… فعاجلته بعضّة في ذراعه) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسترالي اصطاد سمكة قرش… فعاجلته بعضّة في ذراعه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).