الحلبوسي من الكويت: المفلسون يحاولون إيهام الشعب بأكاذيب آخرها الربط السككي

2020/09/17 | 21:28 - المصدر: قناة التغيير

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بعد ساعات على وصوله الكويت في زيارة رسمية يلتقي خلالها عدد من المسؤولين

غرد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قائلا ما نصه: المفلسون كعادتهم يحاولون إيهام الشعب بأكاذيب، آخرها كذبة الربط السككي.وكان الحلبوسي، قد وصل إلى دولة الكويت في وقت سابق، وكان في استقباله نظيره الكويتي مرزوق الغانم، في زيارة تهدف لمناقشة العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين الشقيقين.

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