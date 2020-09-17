الحلبوسي والغانم يبحثان تفعيل وتعزيز دور لجان الصداقة البرلمانية بين البلدين

2020/09/17 | 21:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مع نظيره الكويتي مرزوق الغانم، تفعيل وتعزيز دور لجان الصداقة البرلمانية بين البلدين.

الجانبان أكدا أهميةَ تكثيف التنسيق والتعاون بين مجلس النواب العراقي ومجلس الأمة الكويتي، والدعم والتأييد المتبادل إزاء القضايا المختلفة في المحافل البرلمانية الدولية والآسيوية والإسلامية والعربية.هذا وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر إزاء العديد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب ما تشهده دول العالم من مستجدات ناتجة عن التغيرات الصحية والاقتصادية الأخيرة.

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