صحفيو العراق في قبضة المليشيات!

2020/09/17 | 21:30 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:افراح شوقي اذا اردت ان تصبح صحفيا حرا ومهنيا في العراق فعليك ان تتخذ ثلاثة مواقف مهمة وهي ان توفر لنفسك مأوى بديل وجواز سفر نافد وان لاتتزوج و تعيش...أكمل القراءة ←

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