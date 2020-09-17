أثبتت التجربة .. العراق بحاجة الى حكام من أمثال صدام حسين بنسخته المعدلة

2020/09/17 | 21:30 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خضير طاهر البارحة هوجم الدبلوماسيين البريطانيين ببغداد ، والميليشيات التابعة لإيران سيطرة على الدولة بإنقلاب تدريجي ، وقبلها كان تنظيم القاعدة ثم داعش ذبح العراقيين ، الفساد في كل مكان...أكمل القراءة ←

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