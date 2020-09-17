معادلة القوة الجديدة في شرق المتوسط

2020/09/17 | 21:30 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.خطار أبودياب أستاذ العلوم السياسية – المركز الدولي للجيوبوليتيك – باريس الاندفاعُ الفرنسي نحو لبنان والاهتمام بالعراق يشكلان ترجمة للصراع الدائر في المنطقة وجوارها، وتحديدا حول مصادر الطاقة وثروات أخرى.يحتدم التوتر في شرق البحر الأبيض المتوسط في سياق حروب الطاقة والنفوذ، إذ تدخل المبارزة التركية – اليونانية في منعطف دقيق يلامس الانزلاق إلى […]

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