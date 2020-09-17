عن الإرهاب وضحاياه

2020/09/17 | 21:30 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.عبد الحسين شعبان مفكر وباحث عراقي «ما زال الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يمثّل تحدّياً عالمياً، فهو يلحق أذى باقياً بالأفراد والأسر والمجتمعات المحلية، ويخلّف ندوباً عميقة قد تفتر مع مرور الوقت، لكنها لا تختفي أبداً».هذا ما قاله أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم المصادف في 21 […]

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