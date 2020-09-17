هل أخطأ الشعب التونسي؟

2020/09/17 | 21:30 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.آمال موسى شاعرة وكاتبة وأستاذة تونسية يمكنُ القول إنّه منذ أن كشفت صناديق الاقتراع عن الفائزين في الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة قبل قرابة العام، والحياة السياسية في تونس تشكو تأزماً عميقاً لم تفلح جائحة كورونا إلا في إخماده إلى حين.وفي الحقيقة، ما يحصل من تجاذبات وخلافات وتوترات باتت عصية على التخفي كان متوقعاً، […]

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