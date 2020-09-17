2020/09/17 | 21:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، عن إحباط محاولة تهريب مبلغ من المال بحوزة مسافر عراقي في مطار النجف الدولي.

وقالت الهيأة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “كوادرها في منفذ مطار النجف الدولي، القت القبض على مسافر عراقي بحوزته مبلغ مالي (180) الف دولار لم يصرح بها بغية تهريبها”.

واضاف البيان، انه “تم القبض عليه في صالة المسافرين متوجهاً للسفر على متن الخطوط الجوية القطرية، وإحالته وفق محضر أصولي إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحباط محاولة تهريب اموال بحوزة مسافر عراقي في مطار النجف الدولي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحباط محاولة تهريب اموال بحوزة مسافر عراقي في مطار النجف الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).