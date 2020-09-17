الكاظمي: مستمرون بدعم الأجهزة الأمنية في ملاحقة المتورطين بعمليات الفساد

2020/09/17 | 21:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، على ضرورة اتباع سياسة وطنية للأمن الاجتماعي لتحصين الشباب من الانحراف.

الكاظمي أكد خلال ترأسه جلسة للمجلس الوزاري للأمن الوطني، أهمية العمل الجاد من أجل توفير فرص العمل للشباب، عبر تفعيل الاستثمار في جميع المحافظات، ومنح الشركات المستثمرة فرصا حقيقية للعمل والبناء وتوفير سبل الحماية لها.وبين أنه تلمّس خلال زيارته لمحافظة ميسان وباقي المحافظات، رغبة جميع المواطنين بفرض القانون ودعم جهود الحكومة في حملتها للقضاء على السلاح المنفلت.ولفت الى أهمية تعزيز جهود الحكومة في مكافحة الفساد، ودعم الأجهزة الأمنية في ملاحقة المتورطين بعمليات الفساد، وفرض سلطة الدولة وبسط الاستقرار، وتوفير الأجواء الآمنة لعمل الشركات الاستثمارية.وناقش المجلس ملف النازحين في داخل العراق وخارجه، وضرورة الإسراع بحسمه ضمن خطة وطنية فعّالة، كما ناقش ملف حقوق الإنسان في العراق، وتعزيز الأمن الاجتماعي وتحقيق الاستقرار في جميع المحافظات.

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