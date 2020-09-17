الإعلام الأمني يوضح الاستهداف لرتل ينقل معدات للتحالف في المسيب

2020/09/17 | 21:40 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} اوضحت خلية الإعلام الأمني، الاستهداف لرتل ينقل معدات للتحالف في المسيب ببابل.





وذكرت الخلية في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، عن" تعرض رتل كان ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة مِن العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين، مساء اليوم الخميس الى انفجار عبوة ناسفة، على الطريق السريع في منطقة المسيب بمحافظة بابل".

واضافت ان" الانفجار دون خسائر بشرية أو مادية ، وقد واصل الرتل حركته نحو وجتهته التي يقصدها".

وفاء الفتلاوي

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