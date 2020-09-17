2020/09/17 | 21:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / وجهت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، القيام بحملة واسعة لنصب كاميرات مراقبة في أماكن عدة منها المنازل.وقال مصدر أمني في تصريح ، إن “الحملة ستلزم اصحاب المنازل بنصب كاميرات تغطي مسافة لا تقل عن (٢٥٠) مترا”.واضاف المصدر، ان “الحملة ستستهدف نصب كاميرات في بالكونات المكاتب والشركات وفي طوابق البنايات العالية تغطي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تلزم أصحاب المنازل بنصب كاميرات مراقبة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تلزم أصحاب المنازل بنصب كاميرات مراقبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).