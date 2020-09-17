فرقة الامام علي: ندفن اكثر من 130 جثة باليوم.. ولم نتقاض أي اموال من أي جهة

2020/09/17 | 21:44 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز / كشفت فرقة الامام علي القتالية أن جثامين ضحايا فيروس كورونا التي نقلت من المقبرة المخصصة لهم الى المقابر الخاصة بلغت من ١١٠٠ الى ١٢٠٠ جثمان من أصل ٤ آلاف تم دفنها منذ تولي عملية الدفن بالجهود الذاتية.وقال المستشار الاعلامي للفرقة طاهر الموسوي لـ "عراقي نيوز"، أنه “من أصل ٤ آلاف جثمان لضحايا كورونا في المقبرة التي تشرف عليها فرقة الإمام علي القتالية نقلت ١١٠٠ الى ١٢٠٠ منذ الخميس الماضي وحتى اليوم الخميس”، متسائلا كيف يمكن تصديق ما يشاع عن عدم وجود الجثامين في القبور مع نقل ١٢٠٠ جثمان من قبل ذويهم في أسبوع واحد.وأضاف الموسوي ان “كوادر الفرقة كانت تدفن من ٣٠ جثة في بداية الازمة حتى وصلت الى ١٣٠ جثة في اليوم الواحد رغم الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة، وهذه الأعداد خلال ساعات كانت تجهز وتغسل ويصلى عليها وتزور وتدفن”.واشار الى ان “كثير من الضحايا كانوا يأتون دون ذويهم أو اقاربهم، وبعض النساء قبل أن ننشأ المغتسل كنا ندعو ذويهن لتيميمهن اما يكونوا غير موجودين او يخافون الاقتراب منهن”، مؤكدا ان عملية الدفن كانت تحت اشراف الاطباء الذين يرافقون الجثامين ووفق تعليمات منظمة الصحة العالمية.واوضح الموسوي ان “الفرقة تولت عملية الدفن قربة إلى الله ولم تتقاض أية أموال من الدولة أو ذوي الضحايا بل وحتى بناء القبور تم على نفقة الفرقة. موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

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