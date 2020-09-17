2020/09/17 | 21:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، تفاصيل الهجوم الذي تعرض له رتل تابع للتحالف الدولي في محافظة بابل.



وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (17 أيلول 2020)، إن "رتلا كان ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة مِن العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين، تعرض مساء اليوم الخميس الى انفجار عبوة ناسفة، على الطريق السريع في منطقة المسيب بمحافظة بابل".

وأضافت، أن "الانفجار لم يسفر عنه أية خسائر بشرية أو مادية، وقد واصل الرتل حركته نحو وجهته التي يقصدها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الإعلام تنشر تفاصيل ’هجوم المسيّب’) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الإعلام تنشر تفاصيل ’هجوم المسيّب’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).