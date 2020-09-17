تصنيف فيفا الشهري.. تعرف على ترتيب المنتخبات العربية

2020/09/17 | 21:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حافظ منتخب بلجيكا على صدارة ترتيب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الصادر الخميس، بتقدمه على نظيريه الفرنسي والبرازيلي على التوالي، فيما واصلت تونس صدارتها للمنتخبات العربية بعد أن حافظت على مركزها الـ 26 على مستوى العالم.

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