2020/09/17 | 21:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكدت وزارة المالية، الخميس، استمرار عمليات دفع المبالغ المالية لجميع مستحقيها عبر بطاقات الدفع الالكترونية بمختلف انواعها.

وقال المكتب الإعلامي لوزير المالية في بيان، إن "وزارة المالية تؤكد للمواطنين الكرام استمرار عمليات دفع المبالغ المالية لجميع مستحقيها عبر بطاقات الدفع الالكترونية بمختلف انواعها، وان اي اجراءات تحقيقية او قضائية تطال افرادا مرتبطين بشركات مزودة لبطاقات الدفع لن تؤثر على الاطلاق على عملية استلام المستحقين لاموالهم وبالطريقة المعتادة ومن دون اي تأخير". وأضاف، أن "المالية تغتنم هذه الفرصة لتؤكد ايضا على ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا تهدف الى فرض سيادة القانون والنظام، بالشكل الذي يوفر بيئة عمل عادلة ومريحة ونزيهة، ويحفظ حقوق المستثمرين المحليين والاجانب، وفقاً للقانون".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( المالية تؤكد استمرار عمليات دفع المبالغ لجميع مستحقيها عبر بطاقات الدفع الالكترونية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( المالية تؤكد استمرار عمليات دفع المبالغ لجميع مستحقيها عبر بطاقات الدفع الالكترونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).