عبوة ناسفة تستهدف رتلا لوجستيا للتحالف الدولي جنوب بغداد

2020/09/17 | 21:48 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلنت خلية الاعلام الامني عن تعرض رتل كان ينقل معدات للتحالف الدولي المنسحبة مِن العراق بواسطة شركات نقل عراقية مساء اليوم الخميس الى انفجار عبوة ناسفة ، على الطريق السريع في منطقة المسيب بمحافظة بابل.وذكرت الخلية في بيان ان الانفجارلم يسفر عن خسائر بشرية أو مادية./انتهى3

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