استهداف رتل اميركي.. والاعلام الامني يصدر بيانا

2020/09/17 | 21:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 18 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، عن تعرض رتل اميركي الى انفجار عبوة ناسفة في محافظة بابل.

وذكرت الخلية في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (17 ايلول 2020)، انه "تعرض رتل كان ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة من العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين، مساء اليوم الخميس الى انفجار عبوة ناسفة".

واضاف، ان الانفجار حصل "على الطريق السريع في منطقة المسيب بمحافظة بابل، دون خسائر بشرية أو مادية ، وقد واصل الرتل حركته نحو وجتهته التي يقصدها".

ا.ح

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