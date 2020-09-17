2020/09/17 | 21:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ نريمان المالكي /..على الرغم من اعلان القيادات الامنية في محافظة البصرة نجاح عمليات الوعد الصادق للتفتيش عن السلاح المنفلت وفرض هيبة الدولة ، الا ان مواطنين ونشطاء في المحافظة قللوا من اهمية هذه العمليات في فرض القانون لاقتصارها على البحث عن الاسلحة دون الالتفات الى جوانب فرض هيبة الدولة الاخرى.الناشط والاعلامي المستقل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مواطنون بصريون : هيبة الدولة يجب ان لا تنحصر بنزع السلاح فقط) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مواطنون بصريون : هيبة الدولة يجب ان لا تنحصر بنزع السلاح فقط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).