الطب النبوي والتداوي بالقرآن بدعة وتدليس وبهتان - عصمت موجد الشعلان

2020/09/17 | 22:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عصمت_موجد_الشعلان عنوان المقال صادم للذين يقدسون الجهل و ويعتقدون بان التراث الديني منزل من السماء على النبي لا يأتيه الباطل من خلفه او من امامه فالتراث الديني اليوم ليس التراث الديني في صدر الاسلام بل امتزج وتفاعل مع ثقافات القبائل العربية في الجزيرة ومع ثقافات الشعوب المجاورة ، لم ينزل الوحي جرائيل على النبي ومعه بروتوكولات لعلاج كل الامراض فليس من مهنة النبي تعليم الطب والعلوم الاخرى بل مهمته التوجيه الاخلاقي و ......





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