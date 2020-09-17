صفقة القرن أو السلام للازدهار - محمود الصباغ

2020/09/17 | 22:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_الصباغ استهلال: الصفقة رسمياً تحت اسم "السلام للازدهار: رؤية لتحسين حياة الشعبين الفلسطيني والاسرائيلي".



وهي "رؤية" "vision" وليست اتفاقية agreement أو اتفاقاً accord، ولهذا دلالاته.



أنفق جهد كبير فيها لتقديم رؤية تهيئ لبيئة فلسطينية حاضنة للاستثمار وازدهار الأعمال.



مكتظة بجداول "إكسل" ومنحنيات ملونة واعدة بازدهار فلسطيني للأعمال وفرص العمل وارتفاع معدل الأعمار، وانخفاض مستوى الوفيات لحديثي الولادة، وتطو ......





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