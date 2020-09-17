الجنس في التوراة.. قراءة موجزة - محمد عبعوب

2020/09/17 | 22:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبعوب في هذا الكاتب الصادر عن الدار العربية للدراسات والنشر بسوريا يتناول الباحث والاعلامي المصري شفيق مقّار، عمليات التطوير التي مر بها العهد القديم كتاب اليهود المقدس عبر العصور على يد كهنة المعابد اليهود، متخذا من الروايات المباشرة وغير المباشرة التي تناولتها هذه الإصححات، و المتعلقة بالحياة الجنسية كما صورها خيال هؤلاء الكتبة، مدخلا لكتابه،الذي يعرض بشكل دقيق وموسع ما لحق بالتوراة الاصلية من تشويه ا ......





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