تحالف القوى العراقية يطالب الكاظمي بضمان عودة سريعة وآمنة للنازحين

2020/09/17 | 22:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب تحالف القوى العراقية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بضمان عودة سريعة وآمنة للنازحين.

التحالف أكد في بيان، أنه يؤشر تلكؤا واضحا في اعتماد إجراءات ناضجة سريعة وفعالة لتهيئة مستلزمات عودة النازحين، مبينا أن استمرار بطء إجراءات وزارة الهجرة والمهجرين في تنفيذ واجباتها بالشكل الصحيح، يضع الكثير من النازحين، وخاصة الأطفال والنساء، في دائرة الاستهداف والاستغلال والحط من كرامتهم، وهي مسؤولية تتحملها الحكومة بشكل عام، والوزارة على وجه التحديد.وأضاف البيان، أن ما يتعرض له النازحون، من انتهاك لحقوقهم واستهانة وامتهان لكرامتهم في نقاط السيطرات والتفتيش والمطالبات بالتدقيق الأمني، وخاصة في السيطرات بين أربيل ونينوى.

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