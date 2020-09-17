الأعرجي للسفير التركي: مصلحة العراق تقتضي أن تكون علاقاتنا مع الجميع متوازنة

2020/09/17 | 22:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد توتر في العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا بسبب انتهاكات الأخيرة من خلال عمليات القصف داخل الأراضي العراقية

أكد مستشار الأمن الوطني، قاسم الأعرجي، خلال استقباله السفير التركي لدى بغداد، فاتح يلدز، أن مصلحة العراق العليا تقتضي أن تكون العلاقات متوازنة مع الجميع، معربا عن أمله بأن تشهد المرحلة الحالية مزيدا من الأمن والاستقرار في المنطقة وعموم العالم.وبين أن حكومة الكاظمي حريصة على إدامة العلاقات بين العراق وتركيا وتطويرها في جميع المجالات.من جهته، أكد يلدز أن الرئيس أوردوغان، يعير أهمية كبرى للعلاقات التركية العراقية، ولديه الرغبة بزيارة العراق حالما تتهيأ الظروف، مشيرا الى أن بلاده وجّهت دعوة رسمية الى الكاظمي لزيارة تركيا.

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