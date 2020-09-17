أصالة تغضب رواد تويتر فى الخليج بسبب أغنية.. والمغردون: إخرسي

2020/09/17 | 22:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، خلقتها الفنانة أصالة ، بعد طرح أغنيتها الأخيرة “رفقا”، ضمن أغنيات ألبومها الجديد “لا تستسلم”، حيث إنه ألبوم خليجي بالكامل ويتكون من 20 أغنية.وتسببت “رفقا” فتصدر أصالة ، حديث رواد تويتر فى دول الخليج العربي ، وتدشين هاشتاج بعنوان أصالة اخرسي، حيث […]

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