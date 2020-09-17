السودان تثمن موقف العراق في تقديم المساعدات

2020/09/17 | 22:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ثمنت السودان موقف العراق الداعم للشعب السوداني خلال موجة الفيضانات التي تجتاح البلاد.

وتقدّم رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، بالشكر لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لموقف الحكومة العراقية في دعم السودان وتقديم المساعدات الى الشعب السوداني لتجاوز أزمته الإنسانية جراء الفيضانات.وأعرب الكاظمي، بحسب بيان لمكتبه، خلال الاتصال الهاتفي، مع رئيس الوزراء السوداني عن تعازيه الحارة للحكومة السودانية في ضحايا كارثة الفيضانات، مؤكدا حرص العراق، حكومة وشعبا، على التضامن والوقوف الى جانب الشعب السوداني الشقيق، لاجتياز محنتهم الإنسانية، متمنيا النهوض والاستقرار لدولة السودان الشقيقة.

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