إنقطاع الخدمة عن انستجرام والسبب مجهول

2020/09/17 | 22:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{دولية: الفرات نيوز} تعاني خدمة مشاركة الصور ومقاطع الفيديو انستجرام الآن من انقطاع يعاني منه مستخدمون في جميع أنحاء العالم، وذلك وفق ما أفاد مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي.





وبحسب موقع Downdetector.com – المتخصص في رصد انقطاع الخدمة عن المواقع – فإن خدمة انستجرام توقف عن العمل منذ نحو ساعة من الآن، والآن بلغ عدد المستخدمين الذي أبلغوا عن انقطاع الخدمة أكثر من 75 ألف مستخدم.

وبحسب الموقع، فإن 76 في المئة من البلاغات تتعلق بعدم التمكن من الوصول إلى صفحة (آخر الأخبار) في انستجرام ، في حين أن نسبة البلاغات المتعلقة بموقع الويب فقد بلغت 15 في المئة، وهناك 8 في المئة من المستخدمين لم يتمكنوا من تسجيل الدخول إلى الخدمة.

عمار المسعودي

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