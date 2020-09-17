المالية توضح الاجراءات التحقيقية بحق أفراد مرتبطين بشركات الدفع الإلكتروني

2020/09/17 | 22:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدرت وزارة المالية، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن علاقة الاجراءات التحقيقية والقضائية بحق أفراد مرتبطين بشركات الدفع الإلكتروني وعملية استلام المستحقات.وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزير المالية، نسخة منه، إن "الوزارة تؤكد للمواطنين استمرار عمليات دفع المبالغ المالية لجميع مستحقيها عبر بطاقات الدفع الالكترونية بمختلف أنواعها، وأن أي اجراءات تحقيقية أو قضائية تطال أفراداً مرتبطين بشركات مزودة لبطاقات الدفع لن تؤثر على الاطلاق على عملية استلام المستحقين لاموالهم وبالطريقة المعتادة ومن دون أي تأخير".وأضاف، أنه "تغتنم وزارة المالية هذه الفرصة لتؤكد ايضا على ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا تهدف الى فرض سيادة القانون والنظام، بالشكل الذي يوفر بيئة عمل عادلة ومريحة ونزيهة، ويحفظ حقوق المستثمرين المحليين والاجانب، وفقاً للقانون".عمار المسعودي شارك إذا أردت

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