الإعلام الأمني يوضح الاستهداف لرتل ينقل معدات للتحالف في المسيب

2020/09/17 | 22:14 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اوضحت خلية الإعلام الأمني، الاستهداف لرتل ينقل معدات للتحالف في المسيب ببابل.

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