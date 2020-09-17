الاعلام الامني: عبوة ناسفة استهدفت رتلا تابعا لـ

2020/09/17 | 22:15 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز / تعرض رتل كان ينقل معدات تابعة "للتحالف الدولي" الى انفجار عبوة ناسفة على الطريق السريع في منطقة المسيب بمحافظة بابل. خلية الاعلام الامني في بيان مقتضب تلقت عراقي نيوز نسخة منه قالت "ان الانفجار لم يسفر عن خسائر بشرية أو مادية ، فيما بين البيان ان الرتل العسكري التابع للتحالف الدولي واصل حركته نحو وجهته التي يقصدها".موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

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