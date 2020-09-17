المالية تؤكد استمرار دفع المبالغ للمستحقين عبر بطاقات الدفع الإلكتروني

2020/09/17 | 22:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

أكدت وزارة المالية، اليوم الخميس، استمرار عمليات دفع المبالغ المالية لجميع مستحقيها عبر بطاقات الدفع الإلكتروني.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزارة المالية تؤكد للمواطنين استمرار عمليات دفع المبالغ المالية لجميع مستحقيها عبر بطاقات الدفع الإلكترونية بمختلف أنواعها".

وأضاف البيان، أن "أي إجراءات تحقيقية أو قضائية تطال أفرادا مرتبطين بشركات مزودة لبطاقات الدفع لن تؤثر على الإطلاق على عملية استلام المستحقين لأموالهم وبالطريقة المعتادة ومن دون أي تأخير".

وأشار البيان إلى أن "الوزارة تغتنم هذه الفرصة لتؤكد أيضا أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا تهدف إلى فرض سيادة القانون والنظام، بالشكل الذي يوفر بيئة عمل عادلة ومريحة ونزيهة، ويحفظ حقوق المستثمرين المحليين والأجانب، وفقاً للقانون".

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