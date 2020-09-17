توضيح من شبكة الإعلام بشأن فيديو ’الأم وولدها’

2020/09/17 | 22:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أوضحت شبكة الإعلام العراقي، الخميس، بشأن مقطع فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لأم قالت إن ابنها طُرد من وظيفته في الشبكة وحاول الإنتحار إثر ذلك.



وقالت الشبكة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (17 أيلول 2020)، "تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقطعاً مرئياً مشحوناً بالعواطف لامرأة تبكي، وبجانبها شاب تدّعي أنهُ ابنها، وأن شبكة الاعلام العراقي طردته من الوظيفة، وانه اقدم على محاولة شنق نفسه، ولغرض توضيح حقيقة الأمر نبين ما يلي":

- إن الشاب هو ابن مدير العلاقات والإعلام السابق في الشبكة السيد حسين علي الحسون الذي أُعفي من منصبه قبل أسابيع، لأسباب تم توضيحها في قرار الإعفاء، وبموافقة مجلس الأمناء.

- إن الشاب علي حسين الحسون لم يتعدَّ تحصيله الدراسي المرحلة الابتدائية ويعمل، وبموافقة رئيس الشبكة السابق، بشكل مجاني ثم بأجر يومي بصفة (فنّي إضاءة)، وهي الصفة التي يشغلها عادةً متخصصون او مهندسو اضاءة، وقد تبين لاحقاً من خلال تقييم الأداء وبمذكرةٍ من مديره المباشر أنه "غير منتج" و"لا حاجة لخدماته"، وفي وقت يتواجد فيه فائض في أعداد مَن يقومون بالمهام ذاتها، وبشكل ناجح، وليس بمجرد صفة دون اختصاص.

- إن عملية الاستغناء عنه ليست من منطلق التحامل على والده المُعفى، بدليل أن لديه عمّاً من أعمامه مُنسّباً لدى الشبكة قبل نحو خمس سنوات، ويؤدي واجبه على أكمل وجه إضافةً الى وجود عدد من أبناء عمه واقاربه مُعيّنين في أوقات سابقة في الشبكة ومازالوا.

واضاف، أن "عملية محاولته الانتحار هي جريمة بحد ذاتها يحاسب عليها القانون إلاّ اذا كان مختلاً عقلياً".

واشار البيان إلى أن "إدارة شبكة الاعلام العراقي، تؤكد أنها ماضية في طريق الإصلاح على مستوى الأداء المهني وتطويره او على مستوى كيفية استثمار الموارد البشرية بالشكل الأمثل مهما كلفها ذلك من اعتراض وتشويه وإساءة من قبل المتضررين الذين لا يروق لهم ان تكون مؤسسات الشبكة بكل مفاصلها تمثل الشعب العراقي بأجمعه".

السيد @MAKadhimi اذا كان نبيل جاسم جاء لينتقم من شباب شبكة الاعلام العراقي و فصلهم بدون وجه حق سوى رغبة في الانتقام منهم اذا عليك ان توقف هذا الشخص عند حده وتستجيب لهذه الام المحترق فؤادها نتيجة محاولة ابنها الانتحار بسبب فصله من قبل نبيل جاسم بدون اي سبب مقنع و تقابلها فورا .



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— ألمهندس محمد العامري 🇮🇶🇮🇶🇮🇶 (@momohuhuss) September 17, 2020

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