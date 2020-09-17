انخفاض طلبات الإعانة الأسبوعية للعاطلين عن العمل في أميركا

2020/09/17 | 22:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن طلبات الإعانة الجديدة للعاطلين عن العمل سجلت انخفاضا طفيفا الأسبوع الماضي لتصل إلى 860 ألف طلب، على رغم أن هذا الرقم فاق توقعات المحللين.

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