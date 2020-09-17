اجتماع لمناقشة استراتيجية البطاقة التموينية وخطة وزارة التجارة 2020

2020/09/17 | 22:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ عقدت هيئة الرأي في وزارة التجارة اليوم الخميس اجتماعا لمناقشة استراتيجة البطاقة التموينية وخطة الوزارة للعام الحالي.وذكر الناطق الرسمي للوزارة محمد حنون في بيان له تلقته المستقلة أن هيئة الرأي في وزارة التجارة عقدت اجتماعا لمناقشة المواضيع المطروحة على جدول أعمالها والتي تضمنت بعض الفقرات المحالة اليها من الوزير وعدد من الدوائر في […]

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