إصابة شرطي بهجوم لعناصر داعش على نقطة مرابطة بديالى

2020/09/17 | 22:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ديالى

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بإصابة شرطي في هجوم شنه عناصر تنظيم داعش على نقطة مرابطة أمنية، شمال شرقي بعقوبة، مركز محافظة ديالى.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "عناصر تنظيم داعش، شنوا مساء اليوم، هجوما على نقطة مرابطة أمنية في منطقة شيخي 30/كم، شمال شرقي بعقوبة، مركز ديالى".

وأضاف، أن "الهجوم اسفر عن إصابة شرطي في النقطة الأمنية"، لافتا الى ان "طيران الجيش قصف عدة اماكن يعتقد بان عناصر التنظيم يستقرون فيها، دون معرفة خسائر التنظيم البشرية والمادية جراء القصف".

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