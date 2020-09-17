2020/09/17 | 22:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التعليم يثمن جهود الفريق الوزاري للتعليم الإلكتروني في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التعليم يثمن جهود الفريق الوزاري للتعليم الإلكتروني في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).