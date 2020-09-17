النفط “يتنفس”.. اجتماع أوبك يدفع الأسعار إلى الأمام خلال ساعات

2020/09/17 | 22:22 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

حولت أسعار النفط للارتفاع بزيادة تتجاوز 2% عند تسوية التعاملات، ليتجاوز خام برنت 43 دولاراً، عقب اجتماع “أوبك +”.

وذكر تحالف “أوبك +”، والذي يضم مجموعة الدول المصدرة للنفط “أوبك” وحلفائها أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد الدول التي لم تلتزم باتفاق خفض الإنتاج.

وينطوي الاتفاق الحالي لخفض الدول المشاركين في اتفاق “أوبك +” الإمدادات النفطية على تقليص الإنتاج بنحو 7.7 مليون برميل يومياً شهرياً أو حوالي 8% من الطلب العالمي.

ويخطط كبار إلمنتجين إلى عقد اجتماع استثنائي في شهر أكتوبر المقبل، حال استمرار الضعف في أسواق النفط.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم شهر نوفمبر بنحو 2.6% ما يوازي 1.08 دولار ليصل إلى 43.30 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود المستقبلية لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم شهر أكتوبر بنحو 2% ما يعادل 81 سنتاً ليصل إلى 40.97 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط تعرضت لضغوط هبوطية في وقت مبكر من التعاملات، مع المخاوف حيال مستويات الطلب العالمي على الخام، وسط تزايد حالات الإصابة بالوباء العالمي “كوفيد-19”.

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