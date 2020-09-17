الزراعة النيابية: دول بينها الهند فاتحت العراق لاستيراد الاف الاطنان من التمور

2020/09/17 | 22:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اكد عضو لجنة الزراعة النيابية النائب جمال فاخر، الخميس، بان دول عديدة بينها الهند فاتحت العراق لاستيراد الاف الاطنان من التمور.

وقال فاخر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” التمور العراقية تعتبر من افضل واجود التمور على مستوى العالم لافتا الى ان ظروف البلاد اثرت كثيرا على ملف النخيل وانتاج التموز في اغلب المحافظات ومنعت لسنوات تصديره للخارج رغم وجود طلب عالمي على العديد من الانواع”.

واضاف، ان “هناك دول بينها الهند والمغرب واخرى خليجية فاتحت العراق من اجل استيراد انواع من التمور خاصة الزهدي الذي كانت تستورد الهند بكميات كبيرة تصل الى عدة الاف من الاطنان سنويا لافتا الى ان اعادة تصدير التمور واعطاء حيوية لشركات التصدير مع تطوير مبادى التسويق ستعطي بارقة امل في دفع انتاج التمور الى الامام والاهتمام اكثر بساتين النخيل لان الكميات الفائض عن الحاجة الفعلية ستجد طريقها للاسواق العالمية وبالتالي تحقيق ربح مادي جيد يساعد الفلاحين على تسديد تكاليف الانتاج والاهتمام بالبساتين”.

ويعد العراق من الدول التي تشتهر بانتشار بساتين النخيل وانتاج المئات من انواع التمور بعضها نادر على مستوى العالم.



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