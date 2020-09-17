مع احتمال اجراء انتخابات عامة مبكرة / اليابان: رئيس الوزراء الجديد على خطى سلفه - رشيد غويلب

2020/09/17 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب انتخب البرلمان الياباني الأربعاء الفائت، كما كان متوقعا يوشيهيدي سوغا رئيسا للوزراء خلفا لشينزو آبي الذي استقال لأسباب صحية.



وهو أطول رئيس وزراء حكم اليابان.



وستعلن تشكيلة حكومة سوغا (71 عاما) المقرب جدا من آبي، في وقت لاحق.



وفاز سوغا الاثنين بالانتخابات الداخلية للحزب الليبرالي الديمقراطي لكي يصبح رئيسا جديدا للحزب ووعد بمواصلة سياسة سلفه.



وفاز بشكل واضح على منافسيه الأمين العام السابق شيجيرو إيش ......





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