الحلبوسي يبحث مع رئيس الوزراء الكويتي ملف الديون المتبقية بذمة الحكومة العراقية

2020/09/17 | 22:37 - المصدر: قناة التغيير

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ملف الديون كان حاضرا في مباحثات رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مع رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح

الجانبان ناقشا ملف الدفعات المتبقية من الديون المترتبة بذمة الحكومة العراقية للكويت، وإمكانية تأجيل سدادها؛ بسبب الأزمة المالية والوضع الاقتصادي الذي تمرُّ به دول العالم ومنها العراق، حيث وعد الشيخ الصباح بأنه سيواصل جهوده في هذا الصدد، وأن يكون ضمن أولوياتهم، مشيرا إلى توصيات أمير البلاد بدعم العراق في جميع المجالات.

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