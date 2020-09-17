كاميرون يدلي بتصريح

2020/09/17 | 22:42 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} انتقد رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون، طريقة تعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع ملفات البيئة والتجارة الدولية.





وفي حديثه مع إذاعة "تايمز" للترويج لمذكراته، وجه كاميرون انتقادات للرئيس الأمريكي وطريقة تعامله مع ملفات البيئة والتجارة الدولية.

وقال إن ترامب "ليس مناسبا" لتحقيق التقدم في قضايا التغيرات المناخية والفقر العالمي وتطوير التجارة.

وأضاف "أعلم أن ترامب يدفع الجميع إلى الجنون، وهو بالتأكيد يفقدني صوابي في الكثير من الأحيان، لكن يجب التعامل مع الأسباب التي أنشأت ترامب، عوضا عن التعامل مع نتائجه".

وكان ترامب في وقت سابق قد أعرب مرارا عن شكوكه في نظرية الدفء العالمي بسبب الاحتباس الحراري، معتبرا إياها "خدعة"، وتعرض للانتقادات من قبل سياسيين ونشطاء البيئة.

وفاء الفتلاوي

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